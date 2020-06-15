Montag,
15.06.2020 - 10:28
2 min
Barockoper fällt ins Wasser
Beim Chorgesang können Aerosole und mithin das Coronavirus verbreitet werden. Statt der Barockoper "Acis & Galatea" wird die Kreismusikschule Oberlahn deshalb im September Händels "Wassermusik" präsentieren.
Weil auch bei Händels Barockoper "Acis & Galatea" ständig ein Chor singt, kann sie in diesem Jahr nicht aufgeführt werden und wird auf 2021 verschoben. Archivfoto: Andreas E. Müller
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