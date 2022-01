Baumfällarbeiten: Forstamt Weilburg setzt auf Hubschrauber

Gegenüber des Betriebsgeländes der Firma Arnold in Weilburg sollen Dutzende Bäume in der Steilhanganlage an der Weil gefällt werden. Nun stellt die FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung aus verschiedenen Gründen die Frage, ob eine Fällung im geplanten Rahmen überhaupt notwendig sei. Foto: Timo König