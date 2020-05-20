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Mittwoch, 20.05.2020 - 12:00
2 min

Bauwillige greifen in Weilburger Stadtteilen zu

In den Dörfern stockte einst der Verkauf von Bauplätzen. Das hat sich in Weilburg nun geändert. Im Moment sind nur sieben Bauplätze noch frei.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Nur noch einen freien Bauplatz gibt es derzeit im Stadtteil Ahausen. Der Ortsbeirat wünscht sich deshalb, dass der zweite Bauabschnitt schnell umgesetzt wird. Foto: Olivia Heß

Nur noch einen freien Bauplatz gibt es derzeit im Stadtteil Ahausen. Der Ortsbeirat wünscht sich deshalb, dass der zweite Bauabschnitt schnell umgesetzt wird. Foto: Olivia Heß

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