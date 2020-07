Bei Sturz aus Kofferraum schwer verletzt

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Am Montagabend musste eine 18 Jahre alte Frau nach einem Sturz aus dem Kofferraum eines Audi in der Straße "Am Windhof" in Weilburg mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Ersten Ermittlungen zu Folge saß die Frau zusammen mit zwei 18 und 19 Jahre alten Bekannten in dem geöffneten Kofferraum, als eine 20 Jahre alte Frau mit dem Audi im Bereich eines dortigen Schulgeländes unterwegs war. Dabei fiel die Frau nach Angaben der Polizei aus dem Kofferraum, stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.