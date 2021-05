Bei Weilburger Schülern fällt der Groschen

Wie funktioniert die "Geldpolitik des Eurosystems"? Das fragen die beiden Kurse Politik und Wirtschaft der Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums Philippinum Weilburg. Foto: Gymnasiums Philippinum

WEILBURG - Wer trifft die geldpolitischen Entscheidungen im Euroraum? Was ist das zentrale Instrument der Geldpolitik? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund ums Thema "Geldpolitik des Eurosystems" erhielten die beiden Kurse Politik und Wirtschaft der Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums Philippinum Weilburg (GPW) von Jörg Freihold und Thorsten Rohde in einem interaktiven Online-Workshop.

Unter der Leitung von Referentin Shana Vierheilig von der hessischen Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank konnten die Schüler ein zentrales Unterrichtsthema der Qualifikationsphase - die Wirtschaftspolitik - vertiefen und speziell zur Geldpolitik neue Einblicke gewinnen.

So war unter anderem zu erfahren, dass sich der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) alle sechs bis sieben Wochen trifft, um mit seinen Entscheidungen das primäre Ziel der Geldpolitik, die Wahrung der Preisstabilität, zu gewährleisten - wobei alle stimmberechtigten Mitglieder gleiches Stimmrecht haben.

WAS IST INFLATION? Inflation bezeichnet in der Volkswirtschaftslehre eine allgemeine und anhaltende Erhöhung des Preisniveaus von Gütern und Dienstleistungen (Teuerung), gleichbedeutend mit einer Minderung der Kaufkraft des Geldes. In einer Marktwirtschaft können sich die Preise von Waren und Dienstleistungen immer wieder ändern. Erhöhen sich die Preise von Waren und Dienstleistungen allgemein, und nicht nur die Preise einzelner Produkte, so spricht man von "Inflation". Ist dies der Fall, so können Sie sich mit einem Euro weniger kaufen als vorher. Ein Euro ist dann einfach weniger wert als zuvor.

(Quellen: Wikipedia/EZB)

"Zentrale Grundlage für die geldpolitischen Entscheidungen ist die sogenannte Zwei-Säulen-Strategie. Dabei wird in einer wirtschaftlichen Analyse anhand einer Fülle gesamtwirtschaftlicher und finanzieller Indikatoren ein umfassendes Bild über die kurz- und mittelfristigen Inflationsaussichten erhoben und in einer monetären Analyse die Entwicklung der Geldmenge und der Kredite beobachtet", führte die Referentin aus.

Als zentrales Instrument der Europäischen Zentralbank benannte sie den Leitzins. Über dessen Festlegung nimmt die Europäische Zentralbank somit Einfluss auf die einzelnen Geschäftsbanken und indirekt auch auf die Marktzinsen, da die Geschäftsbanken ihre Kosten ja an die Kunden weitergeben müssen. Doch wie wirkt sich eine Erhöhung des Leitzinses auf die Inflationsrate aus? Diese sinkt tendenziell, war zu erfahren.

Vierheilig erläuterte, dass sich durch den gestiegenen Zinssatz die Refinanzierungskosten für die Banken bei der Zentralbank verteuern. Diese würden nun in Form höherer Kreditzinsen an die Kunden weitergegeben, was zu einer sinkenden Nachfrage in der Wirtschaft durch zurückgehende Kreditaufnahmen und geringere Investitionen führe.

Kreditzinsen beeinflussen

die Inflation

"Da bei geringerer Nachfrage die Preise weniger oder gar nicht erhöht werden, sinkt somit tendenziell das Preisniveau und dadurch die Inflationsrate. Diese Wirkungskette nennt man Transmissionsmechanismus. Bei einer Leitzinssenkung verhält es sich umgekehrt", so Shana Vierheilig.

Die beiden Kursleiter Thorsten Rohde und Jörg Freihold zeigten sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden, hatten doch die Schüler die Gelegenheit genutzt, den Workshop durch zahlreiche Fragen an die Expertin aktiv mitzugestalten.