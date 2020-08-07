Freitag,
07.08.2020 - 11:52
1 min
Beim Fleisch-Einkauf genauer hinschauen?
Beeinflusst der Tönnies-Skandal das eigene Konsumverhalten? Wir haben Bürger in Weilburg, Weilmünster und Weinbach befragt. Symbolfoto: Sascha Lotz
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