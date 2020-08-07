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Freitag, 07.08.2020 - 11:52
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Beim Fleisch-Einkauf genauer hinschauen?

Beeinflusst der Tönnies-Skandal das eigene Konsumverhalten? Wir haben Bürger in Weilburg, Weilmünster und Weinbach befragt. Symbolfoto: Sascha Lotz

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Die Lust auf Wurst und Fleisch ist durch die Skandale der vergangenen Monate nicht geschmälert worden. Aber die Kunden ernähren sich bewusster.

Die Lust auf Wurst und Fleisch ist durch die Skandale der vergangenen Monate nicht geschmälert worden. Aber die Kunden ernähren sich bewusster.

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