Beim Unkraut jäten angefahren

WEILBURG - Eine 52-jährige Frau ist am Montagnachmittag in einer Grundstückseinfahrt in der Wilhelmstraße in Weilburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 52-Jährige hatte am Montag gegen 15.45 Uhr in der Einfahrt gekniet und Unkraut gejätet. Hierbei wurde sie nach Angaben der Polizei von einer die Einfahrt entlangfahrenden 27-jährigen Autofahrerin übersehen und angefahren. Die bei dem Unfall verletzte Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.