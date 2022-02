Beliebte Weilburger Lehrerin geht in den Ruhestand

Philippinum-Schulleiter Stefan Ketter verabschiedet seine Stellvertreterin Renate Geil in den Ruhestand. Foto: Frank Bröckl

WEILBURG - Renate Geil hat die Kommandobrücke des Gymnasiums Philippinum verlassen. Zum Ende das aktuellen Schulhalbjahres schied die langjährige Stellvertreterin von Schulleiter Stefan Ketter aus dem Leitungsteam der Schule aus und wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Sie stammt aus Nordhessen und hat in Marburg die Fächer Mathematik und Physik studiert. Von 1984 an unterrichtete sie an einer Privatschule in Bremen, bevor es sie zurück in ihre hessische Heimat an das Gymnasium Philippinum nach Weilburg zog. Hier wurde Renate Geil 2001 mit der Leitung des mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeldes (Fachbereich III) betraut.

Kollegen stehen

mit Rosen Spalier

In dieser Funktion war sie maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Gymnasium Philippinum mit besonderen Förderangeboten für Schüler in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) in den Kreis der MINT-Schulen aufgenommen wurde.

Weil sie unter anderem Vertretungspläne und Stundenpläne organisieren und erstellen konnte, war der Weg für die stellvertretende Schulleitung 2008 frei. In ihrem 28-jährigen Wirken am Gymnasium Philippinum hat sie zudem intensiv an der Ausgestaltung des pädagogischen Konzepts der Schule mitgewirkt.

"Mit Renate Geil verlässt uns eine hoch angesehene und überaus beliebte Kollegin, die für ihr ausgleichendes Wesen und als gute Zuhörerin geschätzt war. Durch ihre lange Tätigkeit hat sie alle Bereiche der Schule mitgeprägt und hinterlässt somit große Fußstapfen", so Schulleiter Stefan Ketter. Er bedauerte, dass aufgrund der Corona-Pandemie zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine angemessene Verabschiedung zu realisieren sei. Dies soll zum Schuljahresende vor den Sommerferien nachgeholt werden.

Dennoch hielt der letzte offizielle Arbeitstag für Renate Geil eine besondere Überraschung bereit. In der Pausenhalle standen die nun ehemaligen Kollegen mit Rosen Spalier und brachten so ihre große Wertschätzung zum Ausdruck. An den Blumen befestigt waren kleine Kärtchen mit individuellen Abschiedsworten und guten Wünschen für die Zeit nach dem Berufsleben.