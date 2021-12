Berauscht am Steuer

Jetzt teilen:

WEILBURG - Eine Frau, die trotz Drogenkonsums am Steuer ihres Autos saß, ist am Freitag, 17. Dezember, bei einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Weilburg aufgefallen.

Am Freitagabend gegen 19 Uhr wurde die 37-jährige Fahrzeugführerin aus Weilburg kontrolliert. Dabei, das teilte die Polizei mit, seien Auffälligkeiten festgestellt worden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hingewiesen hätten.

Auch der folgende Drogenvortest an Ort und Stelle ergab ein positives Ergebnis. Es folgte im Anschluss eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Weilburg.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Frau hat die Polizei eingeleitet.