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Donnerstag, 18.06.2020 - 09:15
2 min

Bermbach das Gesicht zurückgeben

Der Bermbach ist wieder ein Stück natürlicher geworden. Statt in Betonrohren zu fließen hat er nun ein neues Bachbett bekommen.

Von Margit Bach
Hier kann man sehen, wie der Bach aus dem Rohr in das Tal fließt. Foto: Margit Bach

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Fotos
Hier kann man sehen, wie der Bach aus dem Rohr in das Tal fließt. Foto: Margit Bach

Hier kann man sehen, wie der Bach aus dem Rohr in das Tal fließt. Foto: Margit Bach

Hier kann man sehen, wie der Bach in das Tal fließt. Foto: Margit Bach

Hier kann man sehen, wie der Bach in das Tal fließt. Foto: Margit Bach

Ortstermin am frei gelegten Bermbach in seinem neuen Bett: Im Moment präsentiert sich das Gewässer noch etwas karg. Die speziell auf die Region angepassten Samen müssen noch keimen und wachsen. Foto: Margit Bach

Ortstermin am frei gelegten Bermbach in seinem neuen Bett: Im Moment präsentiert sich das Gewässer noch etwas karg. Die speziell auf die Region angepassten Samen müssen noch keimen und wachsen. Foto: Margit Bach

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