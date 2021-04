Bermbach hat neuen Ortsbeirat

Der neue Ortsbeirat in Bermbach (v.l.): Timo Schneider, Kai Schmidt, Dominik Schneider, Anemone Knöpp-Rack und Björn Schmidt. Foto: Kai Schmidt

WEILBURG-BERMBACH - In einer Sitzung am Mittwoch ist im Bürgerhaus in Bermbach ein neuer Ortsbeirat aufgestellt worden.

Kai Schmidt wurde als Ortsvorsteher wiedergewählt; zu seinen Stellvertretern wurden Anemone Knöpp-Rack und Dominic Schneider bestimmt. Zum Schriftführer wurde Timo Schneider gewählt und stellvertretender Schriftführer wurde Björn Schmidt. Alle Wahlen erfolgten dabei einstimmig. Bermbach hat sich bei den Wahlen für einen jungen Ortsbeirat entschieden: Das Durchschnittsalter beträgt keine 43 Jahre.

In der Sitzung wurde mitgeteilt, dass die ausscheidenden Mitglieder wegen der Pandemie zu einem anderen Zeitpunkt mit Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) verabschiedet werden.