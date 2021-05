Bermbach verabschiedet Lokalpolitiker

Verabschiedung vor dem Bermbacher Bürgerhaus (von links): Hermann Götz, Johannes Hanisch, Walter Frank, Kai Schmidt, Werner Sitter und Reinhard Seiffert. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG-BERMBACH - Der Ortsbeirat des Weilburger Stadtteils Bermbach hat vier seiner ehemaligen Mitglieder in einer kleinen Runde vor dem Bürgerhaus verabschiedet.

Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und Ortsvorsteher Kai Schmidt dankten für insgesamt über 70 Jahre kommunalpolitisches Engagement der ehemaligen Ortsbeiratsmitglieder Walter Frank, Reinhard Seiffert, Hermann Götz und Werner Sitter. "Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich einen Teil eurer kommunalpolitischen Tätigkeit für den Ortsbeirat Bermbach begleiten durfte und wir Ideen und Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht haben", sagte Kai Schmidt.

Werner Sitter gehörte fünf Jahre dem Ortsbeirat an, Hermann Götz war zehn Jahre und Reinhard Seiffert ganze 15 Jahre aktiv für den Bermbacher Ortsbeirat. Besonders gewürdigt wurde Walter Frank mit insgesamt 37 Jahren kommunalpolitischen Engagements für den Ortsbeirat und 32 Jahre davon als Ortsvorsteher des kleinsten Stadtteils Weilburgs.

Walter Frank berichtete, dass er nach der Gebietsreform und dem Zusammenschluss mit Weilburg das Amt des Ortsvorstehers bis 2016 übernommen habe bis auf eine kurze Zeit, in der er im Magistrat der Stadt aktiv war und so das Amt in Bermbach nicht ausüben konnte.

Viele Jahre sei Walter Frank auch Stadtverordneter gewesen und habe sich von 1981 bis 1990 als Stadtrat engagiert, ergänzte Bürgermeister Hanisch. "Nachdem Walter Frank alle Ehrungen der Stadt verliehen bekommen hatte, kam dem ehemaligen Bürgermeister Hans-Peter Schick die Idee, ihn zu seinem 80. Geburtstag zum Ehrenortsvorsteher zu ernennen", berichtete Kai Schmidt.

"Es ist nicht selbstverständlich, sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen - ob nun fünf, zehn oder 15 und mehr Jahre. Die Aufgaben im Ortsbeirat sind von besonderer Tragweite, da man für die Bürger im Ort direkt greifbar ist, daher gilt ein besonderer Dank für die Zeit, die Sie alle für Bermbach investiert haben", sagte Bürgermeister Hanisch.

Nachwuchs einführen und Stadtteil gewogen bleiben

Er bat die ehemaligen Ortsbeiratsmitglieder darum, dem Stadtteil auch weiterhin stets interessiert gewogen zu bleiben und den Nachwuchs genauso gut einzuführen, wie sie ihn seinerzeit aufgenommen und eingeführt hatten. Ein großer Dank gelte auch den Frauen, die ihnen stets den Rücken für dieses Amt freihalten.

Auch Walter Frank dankte für die gute Zusammenarbeit. Er berichtete, er habe 15 Mal zur Wahl gestanden und sei 13 Mal davon als Spitzenkandidat gewählt worden. Diesen Erfolg habe er immer als Dank der Bevölkerung empfunden, der ihn stets motiviert und animiert habe, weiter zu machen, ergänzte Walter Frank abschließend.