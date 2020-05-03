Sonntag,
03.05.2020 - 12:59
2 min
Beschützt vom "magischen Auge"
Magische Augen verbinden, bringen Glück schaffen Miteinander. Beate Schick und Petra Volkmann-Grün verteilen die Zeichen der Verbundenheit in Ahausen.
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