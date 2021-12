Betrunken durch Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag in Weilburg mit einem VW Polo die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Gewerbegebiet gefahren. An einer Verkehrsinsel kurz vor dem Kreisverkehr am Kubacher Weg kam der Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen stieß gegen die Bordsteinkante, woraufhin der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der VW-Fahrer das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt haben könnte. Ein daraufhin mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,3 Promille, sodass dem 24-Jährigen auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Beamten eine Strafanzeige gefertigt wurde.