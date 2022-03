Bistum Limburg gibt inklusives Buch heraus

Sie haben an dem Buch von Marion Schafferhans und Jochen Straub mitgearbeitet (v.l.): Dimitrij Zichler, Eva Schmidt, Florian Neumann und Christoph Braun. Foto: Studio Roeder-Moldenhauer

LIMBURG-WEILBURG - Impulse aus dem Leben heraus geben, darum geht es bei "Einfach singen - Einfach bewegen - Einfach glauben", einem Buch mit Bewegungsliedern für Menschen mit und ohne Behinderung.

Ein Jahr lang haben Marion Schafferhans von den Caritas-Werkstätten Westerwald/ Rhein-Lahn, Jochen Straub vom Referat Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Limburg und vier Beschäftigte aus den Caritas-Werkstätten in Rotenhain gemeinsam an dem inklusiven Projekt gearbeitet.

22 Lieder in leichter und verständlicher Sprache

Entstanden ist ein Buch mit 22 Liedern, die in leichter Sprache, mit einfacher Melodieführung und einfachen Bewegungen christliche Inhalte und Lust zum Mitmachen vermitteln wollen. Nun wurden die druckfrischen Exemplare in den Caritas-Werkstätten Rotenhain vorgestellt und den Mitwirkenden übergeben.

Vier Beschäftigte aus den Caritas-Werkstätten in Rotenhain - Eva Schmidt, Christoph Braun, Florian Neumann und Dimitrij Zichler - meldeten sich, um an dem Projekt mitzuarbeiten. Gemeinsam mit Schafferhans und Straub suchten sie Lieder für das Buch aus und überlegten, welche Bewegungen und Gebärden dazu passen könnten. "Das Buch soll eine breite Zielgruppe ansprechen. Deshalb ist es wichtig, dass die Bewegungen so angelegt sind, dass jede und jeder, der mitmachen möchte, sie auch nachahmen kann", berichtet Marion Schafferhans. Auf Fotos zu den einzelnen Liedern zeigen Schmidt, Braun, Neumann und Zichler die passenden Bewegungen.

Zu jedem Lied gibt es zudem vorab eine Einführung zum besseren Verständnis der Texte, zur Arbeit mit dem jeweiligen Symbol und zu den Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus informieren verschiedene Piktogramme über die Besonderheiten des jeweiligen Liedes.