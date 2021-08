Bläser gestalten herausragenden Konzertabend

Das Ensemble "Frankfurt Winds" besteht aus (von links) Marie Christine Gitman, Deepa Goonetilleke, Jonathan Weiss, Lena Nagai und Shelly Ezra. Foto: Jonathan Becker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Beim 20. Konzert der Reihe "FreiSpiel" auf der Bühne der Alten Spielmann-Schule erklang Harmoniemusik von Beethoven und Mendelssohn-Bartholdy: Das Ensemble "Frankfurt Winds" spielte eine Bläserfassung des frühen Beethoven-Quintetts op. 4 sowie die Zwischenakts-Musiken aus Mendelssohns Schauspielmusik zu Shakespeares "Sommernachtstraum".

An diesem Abend stimmte einfach alles: ein perfekt eingespieltes und temperamentvoll aufgelegtes, professionelles Ensemble, ein zur kleinen Freiluftbühne passendes Programm sowie die laue Abendluft. Jonathan Weiss an der Flöte, Marie-Christine Gitman an der Oboe, Deepa Goonetilleke am Horn, Lena Nagai am Fagott sowie Shelly Ezra an der Klarinette - die fünf Musiker mit fünf Nationalitäten erwiesen sich als brillante Interpreten dieses klassisch-romantischen Abends.

In Beethovens ausgedehntem Quintett Es-Dur, einer Wiener Bearbeitung seines bereits in den Bonner Jugendjahren entstandenen Bläseroktetts, begeisterten sie mit virtuosen Läufen, Arpeggien und Koloraturen im nahtlosen Wechsel von Instrument zu Instrument.

Virtuos als Solisten

und im Ensemble

Im zweiten Teil musizierten sie eine Folge der bekannten Sätze aus Mendelssohns "Sommernachtstraum", darunter das Scherzo in prickelnden Staccati sowie - vielleicht als Höhepunkt des Abends - das Nocturne mit dem größten Anteil der Kantilenen im Horn, durch alle Lagen souverän und träumerisch gestaltet von Goonetilleke. Dabei verstanden es alle Musiker durchweg, solistisch hervorzutreten und gleichermaßen im Ensemble die Begleitstimmen miteinander verschmelzen zu lassen.

Die Mitglieder der 2019 gegründeten "Frankfurt Winds" haben bereits mit einer Reihe namhafter Orchester und Ensembles in ganz Europa und Asien zusammengearbeitet, darunter das Sinfonie Orchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Philharmoniker, Ensemble Modern, Gewandhausorchester Leipzig und Oper Frankfurt. "Frankfurt Winds" spielen nicht nur das Standard-Repertoire für Bläserquintett, sondern haben ebenso Interesse an zeitgenössischer Musik, insbesondere Kompositionen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund.