Samstag, 28.03.2020 - 12:00
4 min
"Bleibt zuhause, aber immer in Bewegung"
Von Margit Bach
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MITTELHESSEN BLEIBT FIT!
In Zeiten der Corona-Krise und von "social distancing" ist es gar nicht so leicht, die Trainingsziele zu erreichen. Sportplätze, Fitnessstudios, Turnhallen und Schwimmbäder sind dicht. Im Handball, Fußball, Tennis, Basketball und Volleyball sind die Saisons vorzeitig beendet, abgesagt oder unterbrochen. Wir wollen Mittelhessen in Form halten und fragen euch: Wie sieht euer Workout aus? Welche Trainingsmethoden nutzt ihr? Wie stärkt ihr euer Immunsystem? Schickt uns eure Fotos und Videos bitte an mittelhessenbleibtfit@vrm.de oder postet sie unter #MittelhessenBleibtFit!
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