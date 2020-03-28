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Samstag, 28.03.2020 - 12:00
4 min

"Bleibt zuhause, aber immer in Bewegung"

Zuhause und gleichzeitig fit bleiben? Kein Problem. Manuel Eckhardt bietet online und kostenlos tägliche Trainingseinheiten für Kinder und Erwachsene an.

Von Margit Bach
Manuel Eckardts Söhne Henry (l.) und Charly machen die Übungen zusammen mit Trainerin Jana Guht vor. Foto: Margit Bach

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Fotos
Manuel Eckardts Söhne Henry (l.) und Charly machen die Übungen zusammen mit Trainerin Jana Guht vor. Foto: Margit Bach

Manuel Eckardts Söhne Henry (l.) und Charly machen die Übungen zusammen mit Trainerin Jana Guht vor. Foto: Margit Bach

Charly und Henry mit ihrem Vater und Fitnesstrainer Manuel Eckardt. Foto: Margit Bach

Charly und Henry mit ihrem Vater und Fitnesstrainer Manuel Eckardt. Foto: Margit Bach

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MITTELHESSEN BLEIBT FIT!

In Zeiten der Corona-Krise und von "social distancing" ist es gar nicht so leicht, die Trainingsziele zu erreichen. Sportplätze, Fitnessstudios, Turnhallen und Schwimmbäder sind dicht. Im Handball, Fußball, Tennis, Basketball und Volleyball sind die Saisons vorzeitig beendet, abgesagt oder unterbrochen. Wir wollen Mittelhessen in Form halten und fragen euch: Wie sieht euer Workout aus? Welche Trainingsmethoden nutzt ihr? Wie stärkt ihr euer Immunsystem? Schickt uns eure Fotos und Videos bitte an mittelhessenbleibtfit@vrm.de oder postet sie unter #MittelhessenBleibtFit!

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