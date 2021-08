Brandstiftung in Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Am späten Donnerstagabend versuchte ein unbekannter Täter, einen Imbiss in Brand zu setzen. Feuerwehr und Polizei wurden zu einem Imbiss in der Weilburger Bahnhofstraße gerufen, da daneben ein kleiner Flächenbrand entdeckt worden war. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, wurde auf dem Dach des Imbisses ein Brandsatz entdeckt, der das Gebäude glücklicherweise nicht in Brand gesetzt hatte. Dieser war jedoch ursächlich für das Feuer neben dem Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise bitte unter Telefon 0 64 31-9 14 00.