Brandstiftung: Schaden an Weilburger Walderbachschule

WEILBURG - Unbekannte haben am Freitag gegen 20.30 Uhr in der Weilburger Kruppstraße einen rollbaren Müllcontainer in Brand gesteckt. Der Container befand sich in unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude der Walderbachschule.

Das Feuer griff laut Polizei auf die Holzfassade des Gebäudes über. Teile der Fassade sowie die verbaute Dämmung wurden zerstört. Auch in der Nähe befindliche Mülltonnen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen.

Es entstand Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.