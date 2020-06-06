Bürgerinitiative will Windpark bei Hasselbach stoppen

Westlich von Hasselbach will mindestens eine Firma Windräder errichten. In der Bevölkerung wächst der Widerstand. Foto: A. Weigel/dpa
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WEILBURG UND DIE WINDKRAFT
Als sich die Weilburger Stadtverordneten mehrheitlich gegen den interkommunalen Windpark Oberlahn zusammen mit Merenberg und Löhnberg aussprachen, wurde gleichzeitig festgehalten, dass
keine Windräder auf Weilburger Gebiet errichtet werden sollen. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) sieht diesen Beschluss weiter als bindend. Man wolle auch keine Anlagen auf privaten Flächen, aber rein formell könne die Stadt dies nur auf ihren eigenen Flächen beeinflussen, schränkt er ein.
Dennoch habe er der Firma Energiequelle mitgeteilt, dass es das klare Votum gegen Windkraft gebe und es für ihn deshalb auch
keine Notwendigkeit für Gespräche mit der Firma gebe.
Knackpunkt sei, dass eine Zuwegung für den Windpark möglicherweise über städtische Flächen erfolgen müsste. Dabei gebe es einen
Anschlusszwang, erläutert Hanisch. Die Stadt könne dies nicht ohne Weiteres ablehnen. Sollte dieses Thema im Rathaus aufschlagen, wolle er dies in die städtischen Gremien zur Beratung geben, versichert er.
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