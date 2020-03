Bürokratie statt Entlastung für heimische Kliniken

Die Lahn-Dill-Kliniken halten derzeit Betten auf Normal- und Intensivstationen für Covid-19-Patienten vor. Es stehen 13 Intensivbetten zur Verfügung, die Zahl könne individuell adaptiert werden, heißt es.

Auf den Normalstationen sind derzeit 200 Betten nicht belegt.

Im Jahr 2019 wurden am Klinikum Wetzlar-Braunfels circa 11 000 Operationen durchgeführt, an den Dill-Kliniken in Dillenburg waren es circa 5800 Operationen.

Der Monatsbedarf für Mundschutz für die Lahn-Dill-Kliniken liegt bei circa 40 000 bis 50 000 Stück. Da Schutzkleidung derzeit am Markt knapp ist, sind die Preise entsprechend gestiegen. Alleine für Mundschutz rechnet die Klinik mit Mehrkosten von 150 000 Euro pro MonatDie Preise für Schutzkittel sind hier noch nicht eingerechnet.