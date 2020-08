Busse fahren anders

Jetzt teilen:

WEILBURG - (red). Am Donnerstag, 6. August, verkehrt die Buslinie LM-66 nicht nach dem regulären Ferienfahrplan. Grund dafür ist eine Vollsperrung wegen Straßenbauarbeiten. Die Ortschaften Ahausen und Selters können nur per Stichfahrten angefahren werden. Der Umstieg in andere Ortschaften der Linie LM-66 muss in Weilburg ZOB erfolgen. In der Gegenrichtung ab Weilburg ZOB verkehren die Busse bis Drommershausen, wenden dort und fahren die Strecke bis nach Weilburg ZOB nach Fahrplan zurück. Es entfallen folgende Fahrten: 9.05 Uhr ab Weilburg ZOB über Kubach-Bermbach-Hirschhausen-Drommershausen-Selters-Ahausen-Weilburg; 11.25 Uhr ab Weilburg ZOB über Kubach-Bermbach-Hirschhausen-Drommershausen-Selters-Ahausen-Weilburg; 15.17 Uhr ab Weilburg ZOB über Ahausen-Selters-Drommershausen-Hirschhausen-Laimbach-Edelsberg-Kubach-Weilburg nach Weilburg ZOB. Infos gibt eseunter Telefon 0 64 71-91 29 80, 0 64 31-20 32 48 sowie unter www.rmv.de.