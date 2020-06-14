Sonntag,
14.06.2020 - 13:51
3 min
"Café International" in Weilburg bleibt zu
Christiane Freihold, die sich um die Organisation kümmert, bedauert die Situation, denn gerade Flüchtlingen fehlen wichtige Sozialkontakte.
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