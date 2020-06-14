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Sonntag, 14.06.2020 - 13:51
3 min

"Café International" in Weilburg bleibt zu

Christiane Freihold, die sich um die Organisation kümmert, bedauert die Situation, denn gerade Flüchtlingen fehlen wichtige Sozialkontakte.

Von Andreas E. Müller
Bleibt vorerst Erinnerung: Das Foto zeigt Teilnehmer beim Kochen im Café International - in der Mitte Organisatorin Christiane Freihold. Archivfoto: Andreas E. Müller

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Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg
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