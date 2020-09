Wer Interesse hat, das Team des Café International zu unterstützen, meldet sich bitte bei Christian Freihold, Telefon 0 64 71-37 33 55 oder per E-Mail an: christiane.freihold@gmx.de.

Das nächste Helfertreffen findet am Dienstag 29. September um 19 Uhr in der Schwanengasse 3 zur Vorbereitung des "Café International" am Mittwoch, 7. Oktober statt. Menschen, die Lust haben, beim monatlichen "Café International" mitzuhelfen, sind herzlich einladen.