CDU will Weilburg als Wohnort stärken

WEILBURG - Die CDU Weilburg will sich im Weilburger Stadtparlament in der kommenden Legislaturperiode für die Fortentwicklung von Themenbereichen einsetzen, die ein gutes Leben, Wohnen und Arbeiten in Weilburg ermöglichen.

Neben den verpflichtenden Investitionen, wie zum Beispiel in Straßen- und Kanalsanierungsmaßnahmen, kommt aus Sicht der Christdemokraten künftig den Investitionen zur Stärkung und zur Ansiedlung des Handels und des Gewerbes in der Stadt eine besondere Bedeutung zu. Gleichermaßen spiele die Bereitstellung von Bauplätzen und Wohnraum, insbesondere auch barrierefreier Wohnungen für ältere Menschen, eine wichtige Rolle. Das Ziel des Ausbaus der barrierefreien Infrastruktur muss weiterverfolgt werden, um Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen.

Durch Wohnangebote würden auch städtische Einnahmen generiert und der örtliche Handel sowie das Gewerbe gestärkt. Die Vorverkaufsrechtsatzung betrachtet die CDU in diesem Zusammenhang als ein wirksames Instrument, um die Entwicklung der Altstadt sowie der Ortskerne positiv zu beeinflussen. Daher habe die CDU-Fraktion der Erhöhung der Beiträge im städtischen Haushalt, die zum Erwerb beziehungsweise der Instandhaltung und Modernisierung von Gebäuden bereitgestellt werden sollen, uneingeschränkt zugestimmt.

"Die Erweiterung des Angebots für Kitaplätze im Rahmen dezentraler Struktur und der damit verbundene Ausbau von Kindertagesstätten stärkt das infrastrukturelle Angebot Weilburgs mit der Vielzahl von Schulen und Freizeiteinrichtungen und macht diese für junge Familien attraktiv", ist die Weilburger CDU überzeugt. Dazu gehörten auch der Neubau sowie die Instandhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen in der Stadt.

Kultur und Tourismus sowie die Vereinsarbeit seien wichtige Faktoren für das Gemeinwesen. Deswegen befürwortet die CDU die freiwilligen Leistungen zur Stützung der Vereine und kulturellen Einrichtungen. "Darüber hinaus wollen wir den Ausbau beziehungsweise die Neugestaltung des Wohnmobilstellplatzes voranbringen, um den Platz für Touristen und somit auch für unsere Stadt noch attraktiver zu machen."

Weitere Schwerpunkte zur Stärkung der Gemeinschaft sollen die Maßnahmen des Aus- und Umbaus des Feuerwehrstützpunktes in Waldhausen, der Neubau eines Bürgerhauses in Gaudernbach sowie die Sanierung des Schwimmbades in Odersbach sein. Nicht zuletzt werde sich die CDU für "alle sinnvollen, wirtschaftlich vertretbaren Vorschläge, Überlegungen und Initiativen einsetzen, die zum Erhalt der Odersbacher Jugendherberge beitragen können".

Bei allen diesen Vorhaben will die CDU-Fraktion "die solide Haushaltsführung von Bürgermeister Johannes Hanisch und die Fortführung der guten Haushaltsergebnisse der Vorjahre im Blick haben", erklären der aktuelle Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament, Ulrich Marschall von Bieberstein, sowie der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Thomas Schmidt.