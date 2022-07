"Choro Café" spielt in Gaudernbach

Das Trio "Choro Café" tritt mit lateinamerikanischer Musik beim nächsten Gartenkonzert in Gaudernbach auf. Foto: Andreas E. Müller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG-GAUDERNBACH - Das nächste Gartenkonzert bei Christine Fries und Andreas Müller in Gaudernbach, Auf dem Rotlauf 3, findet am Freitag, 22. Juli, 18 Uhr, statt.

Das Trio "Choro Café" bestehend aus Kuno Wagner (Gitarre), Gerd Hartmann (Kontrabass) und Jennifer Möbus (Querflöte) spielt munter und beschwingt fröhliche brasilianische Weisen, manche durchaus mit einem Wiedererkennungseffekt. Im Vordergrund dabei immer Jennifer Möbus mit virtuosen Läufen auf ihrer Querflöte.

Die Gartenkonzerte finden unter jeweils geltenden Corona-Regeln statt. Eine Anmeldung für das Konzert mit Namen, Adressen und Telefonnummern ist erforderlich unter der Adresse a.mueller.60@gmx.de.

Es können jeweils 60 Besucher in den Garten von Christine Fries und Andreas Müller kommen. Die Gäste sollten eigene Gartenstühle oder eine Decke mitbringen. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Hutspende gebeten. Für Getränke ist gesorgt. Eva Weimar von der Weilburger Weinhandlung Schuster wird wieder Wein ausschenken. Bei schlechtem Wetter werden die Konzerte in die "Scheune mit dem blauen Dach" von Margit Bach in Elkerhausen verlegt.