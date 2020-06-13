Samstag, 13.06.2020 - 10:00
5 min
Christ, Westerwälder, Brasilianer
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
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ZUR PERSON
Name: Albert Keller
Alter: 87 Jahre
Wohnort: Waldbrunn-Fussingen
Beruf: gelernter Schreiner, seit 1959 Priester
Hobbys: Wandern, Schreinern, Gartenarbeit
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