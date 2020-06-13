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Samstag, 13.06.2020 - 10:00
5 min

Christ, Westerwälder, Brasilianer

Pfarrer Albrecht Keller hat viel gesehen und erlebt. Im Porträt am Wochenende erzählt er von seiner Arbeit als Missionar in Brasilien und als Pfarrer in Weilburg.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Pfarrer Albert Keller hat in seinem Elternhaus in Fussingen, in dem er seit seinem Ruhestand wieder wohnt, ein Bild von Dieter Boger hängen. Es zeigt die drei Kirchen in Weilburg, Löhnberg und Gräveneck, die er als Pfarrer in Weilburg betreut hat. Foto: Dorothee Henche

Pfarrer Albert Keller hat in seinem Elternhaus in Fussingen, in dem er seit seinem Ruhestand wieder wohnt, ein Bild von Dieter Boger hängen. Es zeigt die drei Kirchen in Weilburg, Löhnberg und Gräveneck, die er als Pfarrer in Weilburg betreut hat. Foto: Dorothee Henche

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Fotos
Pfarrer Albert Keller hat in seinem Elternhaus in Fussingen, in dem er seit seinem Ruhestand wieder wohnt, ein Bild von Dieter Boger hängen. Es zeigt die drei Kirchen in Weilburg, Löhnberg und Gräveneck, die er als Pfarrer in Weilburg betreut hat. Foto: Dorothee Henche

Pfarrer Albert Keller hat in seinem Elternhaus in Fussingen, in dem er seit seinem Ruhestand wieder wohnt, ein Bild von Dieter Boger hängen. Es zeigt die drei Kirchen in Weilburg, Löhnberg und Gräveneck, die er als Pfarrer in Weilburg betreut hat. Foto: Dorothee Henche

1984 tauft Pfarrer Albert Keller den späteren Weilburger Bürgermeister. Repro: Dorothee Henche

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Auf der Pilgertour zur Seligsprechung von Pater Richard Henkes 2019 gestaltete Pfarrer Albert Keller (2.v.l.) einen Gottesdienst in Hadamar mit. Repro: Dorothee Henche

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20 Jahre ist Pfarrer Albert Keller in Weilburg Seelsorger gewesen. In einem Fotobuch dankt ihm die katholische Kirchengemeinde für sein Wirken mit persönlichen Worten und vielen Fotos, unter anderem von der Fronleichnamsprozession. Repro: Dorothee Henche

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Wer hätte ihn erkannt? Während seiner Zeit in Braslien trug Pfarrer Albert Keller (links) einen Bart, hier in Salvador bei einem Besuch von Kardinal Avelar Brandao Vilela. Repro: Dorothee Henche

Wer hätte ihn erkannt? Während seiner Zeit in Braslien trug Pfarrer Albert Keller (links) einen Bart, hier in Salvador bei einem Besuch von Kardinal Avelar Brandao Vilela. Repro: Dorothee Henche

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ZUR PERSON

Name: Albert Keller

Alter: 87 Jahre

Wohnort: Waldbrunn-Fussingen

Beruf: gelernter Schreiner, seit 1959 Priester

Hobbys: Wandern, Schreinern, Gartenarbeit

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