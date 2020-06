Christ, Westerwälder, Brasilianer

Pfarrer Albert Keller hat in seinem Elternhaus in Fussingen, in dem er seit seinem Ruhestand wieder wohnt, ein Bild von Dieter Boger hängen. Es zeigt die drei Kirchen in Weilburg, Löhnberg und Gräveneck, die er als Pfarrer in Weilburg betreut hat. Foto: Dorothee Henche