Corona: 39 Infizierte in Limburg-Weilburg

Limburg-Weilburg (brm). Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Mittwoch 39 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind - am Dienstag wurden 36 Fälle gemeldet. Insgesamt gab es damit bislang 274 bestätigte Fälle, drei mehr als am Vortag. 232 Personen sind inzwischen genesen - hier gibt es keine Veränderung zum Vortag. 169 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Drei Personen waren bislang im Kreis am Coronavirus verstorben. Zum Vergleich: Im Lahn-Dill-Kreis gelten derzeit nur 13 Menschen als aktuell infiziert, 57 Personen sind in Quarantäne. Dort gab es bislang 20 Todesfälle.