Corona bremst Spurensuche aus

Ein Grabstein auf dem jüdischen Friedhof Weilburg: Mathilde Bravmann starb Anfang 1922 als eines der Opfer der damals wütenden Grippe-Epidemie. Carter C. Bravmann (kleines Bild) wollte bei seiner Rundreise durch Deutschland auch das Grab seiner Vorfahrin besuchen. Da hat ihm in diesem Jahr allerdings Corona einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Fotos: Joachim Warlies/ Carter Bravmann

In diesem Haus in der Weilburger Bogengasse 2 lebten die Vorfahren von Carter C. Bravmann. Sein Urgroßvater Siegmund war der letzte Religionslehrer an der Sy nagoge. Foto: Joachim Warlies