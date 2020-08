Corona-Fall an Limburger Schule: Klasse muss zu Hause bleiben

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red/ brm). Nachdem in Nachbarkreisen einige positive Corona-Tests dafür sorgten, dass ganze Klassen in Quarantäne mussten, ist nun auch der Landkreis Limburg-Weilburg betroffen.

Wie die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag meldet, sei das Gesundheitsamt Limburg-Weilburg darüber informiert worden, dass ein Schulkind der Leo-Sternberg-Schule in Limburg positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Dieser positive Befund war in der Mittagsstatistik des Landkreises noch nicht enthalten. "Die Schule wurde schnellstmöglich informiert und hat daraufhin die Klasse sowie die entsprechenden Lehrer benachrichtigt, zu Hause zu bleiben", sagt Landrat Michael Köberle (CDU).

Es werden Schutzmaßnahmen getroffen, sagt Köberle weiter: "Wir werden zur Vorsicht die gesamte Klasse sowie alle betroffenen Lehrkräfte testen. Bis dahin bleiben alle zu Hause".