Corona-Fall an Weilburger Schule

Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg

Weilburg (red/brm). Bei einem Schüler der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg hat es einen positiven Corona-Befund gegeben. Die Kreisverwaltung bestätigte, dass am Donnerstag-Vormittag das Gesundheitsamt informiert worden sei. Die gesamte Klasse des Schülers sowie die betroffenen Lehrkräfte befinden sich vorsorglich zu Hause. Die Kontaktermittlung durch das Gesundheitsamt laufe derzeit, teilt Kreissprecher Jan Kieserg weiter mit. Im Landkreis gab es zuvor in Limburg, Elz und Hadamar Corona-Fälle an Schulen. Die ist der erste an einer Weilburger Schule.