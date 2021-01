Corona-Impfungen: Landrat Köberle schlägt Alarm

Das Impfzentrum des Landkreises Limburg-Weilburg in Limburg ist einsatzbereit. Landrat Michael Köberle fordert in einem Schreiben an Ministerpräsident Volker Bouffier, dass es schnellstmöglich öffnen kann. Archivfoto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - Die Kreisverwaltung macht Druck bei der Landesregierung: In der Region fehle Impfstoff gegen Corona. Und die Bürger müssten weiterhin zur Immunisierung nach Wiesbaden fahren. Landrat Michael Köberle (CDU) hat nach einer Telefonkonferenz mit den Bürgermeistern im Landkreis den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) in einem Schreiben darum gebeten, dem Kreis höhere Kontingente an Impfstoff zur Verfügung zu stellen und eine frühere Öffnung des Impfzentrums Limburg zu prüfen:"So könnten wir unseren Bürgern der laut Priorisierungs-Rechtsverordnung des Bundes berechtigten Gruppe schnellstmöglich die Impfung anbieten, ohne den Menschen weite Wege und dabei ein gesteigertes Infektionsrisiko zumuten zu müssen."

Köberle: "Wir alle arbeiten derzeit mit all unserer Kraft an der Bekämpfung des Corona-Virus und seinen schlimmen Folgen. In diesem Zusammenhang ist die nun verfügbare Impfung der lang ersehnte Silberstreif am Horizont, der uns allen die Hoffnung auf eine Rückkehr in unser gewohntes Leben gibt." Gerade im Landkreis mit seiner anhaltend hohen Inzidenz von weit über 200 würden große Hoffnungen in die Impfung gesetzt.

Doch diese Erwartungen sind mittlerweile offenbar gedämpft: Die Bekanntgabe, dass die Bürger des Landkreises in das Wiesbadener Impfzentrum müssen, "obwohl das von uns gebaute Impfzentrum in Limburg einsatzbereit ist, hat eine große Unzufriedenheit in unserem Landkreis ausgelöst", so Köberle. Mit den bislang geplanten Impfstoff-Lieferungen sei der Kreis nicht in der Lage, die Krankenhäuser und Einrichtungen in der gewünschten Geschwindigkeit und in dem gewünschten Maße zu schützen.