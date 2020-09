Corona in zwei Schulen in Limburg-Weilburg

Zwei weitere Schulen im Landkreis Limburg-Weilburg sind nun vom Coronavirus betroffen. Symbolfoto: dpa

Weilburg/Weilmünster (red). Zwei weitere Schulen im Landkreis Limburg-Weilburg sind nun vom Coronavirus betroffen. Es handelt sich um die Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg und die Weiltalschule Weilmünster.

Bereits am Donnerstag, 24. September, wurde dem Kreis-Gesundheitsamt ein positiver Corona-Fall aus dem Gymnasialzweig der Jahrgangsstufe 13 der Wilhelm-Knapp-Schule gemeldet. "Die Schulleitung lässt wegen des übergreifenden Kurssystems die ganze Jahrgangsstufe zu Hause. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden bereits vom Gesundheitsamt kontaktiert, die Testungen sind geplant", teilte die Pressestelle des Kreises am Freitag mit. Außerdem wurde der Vater zweier Schülerinnen der Weiltalschule in Weilmünster positiv auf Corona getestet. "Da er wohl bereits seit zehn Tagen symptomatisch ist, hat das Gesundheitsamt zur Sicherheit in Absprache mit der Schule die betroffenen Klassen in die häusliche Isolierung geschickt", so Kreis-Pressesprecher Jan Kieserg.

Mit Stand Freitag, 25. September, 12 Uhr, sind 26 Personen im Landkreis aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Insgesamt gab es bislang 465 bestätigte Fälle (drei mehr als am Vortag), 431 Personen sind inzwischen genesen (elf mehr als am Vortag). 217 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Acht Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.