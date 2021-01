Corona infiziert auch die Finanzen der heimischen Kliniken

Die beiden Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Weilburg verweisen angesichts der problematischen Gesamtsituation auf einen Offenen Brief, den der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands am 14. Januar an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer gerichtet hat.

Darin heißt es: "Im Frühjahr 2020 war den Politikern in Bund und Ländern noch sehr bewusst, dass ein Krankenhaus seine Leistungen für die Patienten nur dann erbringen kann, wenn es wirtschaftlich dazu in der Lage ist. Ein Schutzschirm wurde aufgespannt. Leider wurde er aber gerade dann wieder zugeklappt, als sich eine absehbar noch stärkere Pandemiewelle aufbaute. Politische Entscheidungsträger ließen die Kliniken im Regen stehen."

Das habe Folgen: "Die wirtschaftliche Lage der meisten Häuser hat sich durch die politischen Vorgaben und die Aufgaben in der Pandemiebekämpfung im Vergleich zu 2019 nochmals deutlich verschlechtert. Die Krankenhäuser und Rehakliniken erreichen derzeit flächendeckend keine Kostendeckung mehr und sind an vielen Standorten bereits von Insolvenz bedroht."

Der Verband der Krankenhausdirektoren verweist auf die besorgniserregende wirtschaftliche Lage, in der sich bereits viele Kliniken befänden fordert den vollständigen Ausgleich der Corona-Kosten und sagt: "Weder unsere seit einem Jahr immer stärker belasteten Mitarbeiter noch die Bevölkerung werden zudem verstehen, wenn es ausgerechnet in der Folge von Pandemie-Maßnahmen des Gesetzgebers zu Insolvenzen, Klinik- und Stationsschließungen käme, weil die Einrichtungen dem Aufruf zur Daseinsvorsorge gefolgt sind, nun aber im Stich gelassen werden."