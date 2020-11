Corona-Infizierter stirbtin Seniorenzentrum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Eine traurige Nachricht aus der Kreisverwaltung: Ein Bewohner eines Seniorenzentrums im Kreis ist am Montag gestorben, die Person sei zuvor positiv auf Corona getestet worden. Damit steigt die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit Corona auf 15 Personen. Mit Stand von Dienstag steigt die Inzidenz auf 150,3 - am Vortag waren es 145,7. 1959 Menschen befinden sich indes derzeit in Quarantäne. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 37 Corona-Infizierte, 26 Personen im Normalpflegebett und elf im Intensivbett.