Corona-Kontakt: Landrat in Limburg-Weilburg geht in Quarantäne

Limburg-Weilburg/WEILMÜNSTEREtwa 1000 Menschen befinden sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Limburg-Weilburg in häuslicher Quarantäne - Landrat Michael Köberle (CDU) zählt seit Mittwoch dazu. Der Landrat hatte sich mit einer inzwischen positiv auf das Corona-Virus getesteten Person in einem Raum befunden, die nicht zum Mitarbeiterstab der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg gehört, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Daher habe er sich vorsorglich in häusliche Isolation begeben.

Michael Köberle werde die Amtsgeschäfte nun von zu Hause aus führen und dabei in ständigem Kontakt mit seinem Büro und dem Katastrophen-Verwaltungsstab der Kreisverwaltung stehen, heißt es. Das es möglich ist, auch in politisch stark exponierten Positioinen eine Zeit lang vom Homeoffice aus zu arbeiten, zeigt derzeit Angela Merkel (CDU). Die Kanzlerin hatte ebenso wie Landrat Köberle Kontakt zu einer positiv mit Corona getesteten Person und arbeitet von zu Hause aus. Köberle gehe es indes gut, er zeige zurzeit keinerlei Krankheitssymptome und hoffe, nach der zweiwöchigen Quarantäne wieder an seinen Schreibtisch im Kreishaus zurückzukehren, teilt Kreissprecher Jan Kieserg mit.

Nach der Sitzung des Katastrophenschutzstabs am Mittwoch hat Landrat Köberle derweil mitgeteilt, dass es im Landkreis aktuell 111 Personen gibt, die bestätigt positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Am Vortag waren es 99 gewesen.

Die Akutkrankenhäuser im Kreis bereiten sich indes weiter auf die Corona-Epidemie vor. Intensivkapazitäten werden so in Limburg und Weilburg aufgestockt, aber auch in Weilmünster. Die Vitos-Klinik für Neurologie als Teil des Vitos Klinikums Weil-Lahn sei als Fachklinik spezialisiert auf die Untersuchung und Behandlung von Schlaganfällen und entzündlichen Nervenerkrankungen, teilt das Haus mit. Allerdings spiele sie als Fachklinik in der Corona-Krise eine besondere Rolle, wie Klinikdirektor Christoph Best und Geschäftsführer Martin Engelhardt erklären.

"Zu unserem Leistungsspektrum gehört eine hochspezialisierte Intensivstation. Diese mag in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer deutlich in Erscheinung treten, sie ist aber de facto eine Hochleistungsstation auf dem Niveau universitärer Intensivmedizin", sagt Christoph Best.

In Hadamar sei eine Pandemiestation ausgestattet worden, wie es für einen entsprechenden Katastrophenfall vorgesehen ist. Dort könnten infizierte Patienten unter entsprechenden Isolationsbedingungen aufgenommen und versorgt werden, teilt die Klinik mit.

In Weilmünster werde intensivmedizinische Versorgung vorgehalten. Facharzt Beste erläutert: "In ,normalen Zeiten' hat die Intensivstation 14 Betten, nun sind es 21 Betten." Besonders bedeutend sei die Möglichkeit zur maschinellen Beatmung. Best sagt: "Wir können in Weilmünster 19 Patienten beatmen. Für genauso entscheidend halte ich aber, dass wir nicht nur über die Maschinen verfügen, sondern auch qualifiziertes Personal haben. Unsere Ärzte haben eine Zusatzausbildung und auch das Pflegepersonal ist für seine Aufgabe speziell geschult." Umso wichtiger sei, dass in den nächsten Wochen genügend Personal zur Verfügung stehe. Soweit möglich würden die Ressourcen geschont, um bei einer Verschärfung der Situation handlungsfähig zu bleiben. In der neurologischen Klinik werde daher beispielsweise die Arbeitsschicht der Pflege angepasst.