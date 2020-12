Corona-Lage in Limburg-Weilburg: "Es explodiert gerade"

Die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Limburg-Weilburg wird verlängert. Ursprünglich war die Allgemeinverfügung des Kreises nur bis Dienstag, 22. Dezember gültig. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilt, ist die Regelung bis einschließlich 10. Januar 2021 verlängert worden. Hintergrund ist, dass die Sieben-Tages-Inzidenz weiter stark über den Schwellenwert von 200 liegt.

Damit bleibt die Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr weiterhin bestehen. Ausnahmen gibt es an Heiligabend: Die nächtliche Ausgangssperre beginnt am 24. Dezember ab 0 Uhr statt 21 Uhr und endet um 5 Uhr. Am 25. und 26. Dezember startet die Ausgangssperre jeweils um 22 Uhr statt 21 Uhr. An Silvester müssen die Bürger ab 21 Uhr in ihren Wohnungen bleiben.