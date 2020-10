Corona: Limburg-Weilburg überschreitet Indizenz von 20

Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

LIMBURG/WEILBURG - Landrat Michael Köberle teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Samstag, 10. Oktober 2020, 12 Uhr, 63 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind.

In der KiTa in Obertiefenbach wurden zwei weitere Personen positiv getestet. Die Einrichtung bleibt daher weiterhin geschlossen, außer für diejenigen, die bereits zwei Mal negativ getestet wurden.

"Auch in unserem Landkreis steigen die Infektionszahlen. Insbesondere in den letzten beiden Tagen wurden vermehrt Personen positiv getestet, sodass wir erstmalig die Inzidenz von 20 Infizierten pro 100.000 Einwohnern überschritten haben. Das Infektionsgeschehen wird weiter engmaschig beobachtet und Maßnahmen entsprechend dem Eskalationskonzept des Landes Hessen umgesetzt", meint Jan Kieserg, Presseprecher des Landkreises Limburg-Weilburg in einer schriftlichen Mitteilung. Das Eskalationskonzept kann auf der Homepage des Landkreises eingesehen werden.

Insgesamt gab es bislang 538 bestätigte Fälle (16 mehr als am Vortag), 467 Personen sind inzwischen genesen (einer mehr als am Vortag). 438 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Acht Personen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben.