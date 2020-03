Corona: Patient stirbt in Limburg-Weilburg an Folgen der Infektion

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (brm/red). Im Landkreis gibt es eine traurige Nachricht zur Corona-Krise: Ein Patient ist an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der Patient gehörte zur Risikogruppe, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Nach der Sitzung des Katastrophenschutzstabs des Kreises ist am Donnerstag derweil eine Zahl von 115 mit dem Coronavirus infizierten Personen gemeldet worden. Etwa 1000 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.