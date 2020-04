Corona: Polizei kündigt Corona-Kontrollen in Limburg-Weilburg an

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (brm/ red). 123 Personen im Landkreis Limburg-Weilburg sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gibt der Kreis nach der Sitzung des Katastrophenschutzstabs am Freitag bekannt. Damit habe der Kreis fünf neue Fälle zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen 68 Personen, die sich infiziert hatten, aber mittlerweile wieder gesund sind. Weniger als 400 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Die Polizei und Ordnungsbehörden machen derweil darauf aufmerksam, dass die geltenden Kontakteinschränkungen auch kontrolliert würden. Trotz der frühlingshaften Temperaturen und des guten Wetters ist es derzeit aber beispielsweise verboten, sich längerfristig in Parkanlagen für ein Picknick oder zum Sonnen niederzulassen. Gegen einen Spaziergang mit der Familie, Radfahren oder Joggen in gebührendem Abstand zueinander haben die Beamten dagegen nichts einzuwenden, heißt es in der Mitteilung.

Polizei und die Mitarbeiter der Ordnungsämter werden verstärkt auf die Einhaltung der Regeln achten und konsequent auf Verstöße reagieren, teilen sie mit. Die Polizei steht zudem in engem Austausch mit den Kommunen, um beispielsweise Parkplätze beliebter Ausflugsziele, wie in Naherholungsgebieten oder im Bereich von Parkanlagen, für den Verkehr zu sperren.

In diesem Zusammenhang führt auch die Polizeidirektion Limburg-Weilburg mit zusätzlichen Kräften verstärkt Kontrollen im gesamten Landkreis durch.