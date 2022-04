Corona-Schutz an Schulen: Noch eine Woche wird getestet

Noch eine Woche müssen sich Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene Schüler und Lehrer drei Mal in der Woche testen testen. Ab dem 2. Mai entfallen dann auch diese Vorsichtsmaßnahmen an hessischen Schulen. Symbolfoto: dpa

WETZLAR/DILLENBURG/WEILBURG - Die Osterferien sind vorbei und am Montag geht die Schule wieder los. Genau eine Woche heißt es an Schulen dann für Nicht-Geimpfte und nicht-genesene Schüler und Lehrer: drei verpflichtende Tests pro Woche. Die Maskenpflicht auf Fluren und Gängen wurde schon vor den Ferien aufgehoben. Und ab dem 2. Mai gibt es dann voraussichtlich gar keine Corona-Schutzmaßnahmen mehr. "Dann beruht alles auf Freiwilligkeit", erklärt Dirk Fredl, Pressesprecher des Staatlichen Schulamts in Weilburg.

Ausnahmen gebe es nur, wenn es zu bestätigten Infektionen in den Klassen komme oder die zuständigen Gesundheitsämter anderes vorschreiben würden. Grundsätzlich bleibe es dabei, dass das Schulamt zur entsprechenden Vorsicht rate und das Tragen von Masken und Testungen situationsabhängig empfehle. Eine Vorschrift gibt es aber dann nicht mehr.