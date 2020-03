Corona-Test bei Landrat Köberle ist negativ

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (brm/red). Der Corona-Test ist negativ: Landrat Michael Köberle (CDU) hat sich nicht mit dem Virus infiziert. Das teilt die Kreisverwaltung am Freitag mit. Der Landrat hatte sich am Mittwoch vorsorglich in selbstgewählte Quarantäne begeben. Er hatte sich zuvor mit einer Person in einem Raum befunden, die positiv auf das Virus getestet wurde. Köberle gehe es gut, er zeige keinerlei Krankheitssymptome und hoffe, nach zweiwöchiger Quarantäne wieder ins Kreishaus nach Limburg zurückzukehren.

An der täglichen Sitzung des Katastrophenschutzstabs nahm er per Videoschaltung teil. 137 Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt der Stab nach seiner Sitzung am Freitag mit. Am Vortag waren es 115. Etwa 1000 Menschen befinden sich indes in häuslicher Quarantäne.