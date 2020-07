Corona vermasselt die Camping-Saison in Odersbach

Die Frage, ob den gewerblichen Mietern städtischer Immobilien die Pacht in diesem Jahr erlassen werden soll, hat die politischen Gremien beschäftigt und wird auch weiterhin Thema sein. So verpachtet die Stadt Flächen im alten Rathaus, im Komödienbau sowie in den Bürgerhäusern in Kirschhofen und Bermbach an Gewerbetreibende.

Weil auch diese von der Schließung infolge der Corona-Pandemie betroffen waren, kam das Thema auf die Tagesordnung. Wie Thomas Schmidt (CDU), der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, erklärt, habe man sich darauf verständigt, dass jeder Fall einzeln betrachtet werden soll, damit es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt.

Die Antragsteller sollen deshalb einen Fragenkatalog beantworten, sodass beispielsweise ersichtlich wird, welche Zuwendungen die Gewerbetreibenden durch Bund oder Land bereits erhalten haben, wie stark ihr Geschäft von der Corona-Krise beeinflusst wird und wie lange sie bereits am Markt sind. Anhand dieser Fakten solle später über einen Erlass oder Teilerlass entschieden werden.