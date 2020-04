183 Menschen im Kreis Limburg-Weilburg sind wieder genesen, das sind zwei mehr als am Vortrag. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Leichter Anstieg bei den aktiv infizierten Corona-Patienten im Landkreis Limburg-Weilburg: Laut der Statistik der Kreisverwaltung waren am Samstag um 12 Uhr 49 Menschen aktiv mit dem Virus infiziert. Am Vortrag waren es 48 Menschen.

Die folgende Weltkarte zeigt auf Basis der Daten des Johns Hopkins CSSE die Anzahl der aktuell Infizierten. Alle Daten und Grafiken zum Thema Coronavirus finden Sie hier!

Leicht gestiegen ist auch die Zahl der genesenen Patienten im Kreis: Insgesamt sind 183 Menschen wieder gesund, das sind zwei mehr als am Vortrag.

Insgesamt gab es im Landkreis bislang 233 bestätigte Fälle (drei mehr als am Vortrag), 220 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Ein Mensch ist im Kreis am Coronavirus verstorben.

FaktNews: Im Internet kursieren viele Fakenews zu Corona