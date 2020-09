7 min

Coronavirus: Vize-Landrat sieht kaum Gefahr in Bus und Bahn

Dicht an dicht im Bus - ist das in Coronazeiten gefährlich? "Die Infektionen erfolgen meist nicht im Nahverkehr", sagt Jörg Sauer, Vizelandrat in Limburg-Weilburg im Interview.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg