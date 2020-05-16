Da sein, wenn andere Hilfe brauchen

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ZUR PERSON
Name: Vanessa Krylow
Alter: 19 Jahre
Familienstand: Nicht verheiratet, keine Kinder
Wohnort: Wirbelau
Beruflicher Werdegang: Fachabitur Fachbereich Gesundheit und Gesundheitsökonomie
Hobbies: Inline-Hockey, Lesen, Freundinnen treffen, Singen
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