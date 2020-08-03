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Montag, 03.08.2020 - 12:00
5 min

Daniela Stamm aus Weilburg dreht für Sat1

Daniela Stamm ist als Polizisten in Hessen auf Streife. Nun ist sie auch im Fernsehen zu sehen - an der Seite der bekannten TV-Kommissare Naseband und Rietz.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Zwei bekannte, zwei neue Gesichter: Für die Fernsehserie "K11 - Die neuen Fälle" stoßen Daniela Stamm aus Weilburg (l.) und Philipp Stehler (r.) zum bewährten Ermittlerduo Michael Naseband und Alexandra Rietz dazu. Welche Fälle sie zu lösen haben, ist ab Ende August bei Sat1 zu sehen. Foto: SAT.1/Benedikt Müller

Zwei bekannte, zwei neue Gesichter: Für die Fernsehserie "K11 - Die neuen Fälle" stoßen Daniela Stamm aus Weilburg (l.) und Philipp Stehler (r.) zum bewährten Ermittlerduo Michael Naseband und Alexandra Rietz dazu. Welche Fälle sie zu lösen haben, ist ab Ende August bei Sat1 zu sehen. Foto: SAT.1/Benedikt Müller

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Zwei bekannte, zwei neue Gesichter: Für die Fernsehserie "K11 - Die neuen Fälle" stoßen Daniela Stamm aus Weilburg (l.) und Philipp Stehler (r.) zum bewährten Ermittlerduo Michael Naseband und Alexandra Rietz dazu. Welche Fälle sie zu lösen haben, ist ab Ende August bei Sat1 zu sehen. Foto: SAT.1/Benedikt Müller

Zwei bekannte, zwei neue Gesichter: Für die Fernsehserie "K11 - Die neuen Fälle" stoßen Daniela Stamm aus Weilburg (l.) und Philipp Stehler (r.) zum bewährten Ermittlerduo Michael Naseband und Alexandra Rietz dazu. Welche Fälle sie zu lösen haben, ist ab Ende August bei Sat1 zu sehen. Foto: SAT.1/Benedikt Müller

Die Neuen bei "K11": Philipp Stehler und Daniela Stamm. Sich selbst im Fernsehen zu sehen, sei anfangs komisch gewesen, sagt die Polizeioberkommissarin aus Weilburg. Foto: SAT.1;

Die Neuen bei "K11": Philipp Stehler und Daniela Stamm. Sich selbst im Fernsehen zu sehen, sei anfangs komisch gewesen, sagt die Polizeioberkommissarin aus Weilburg. Foto: SAT.1;

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