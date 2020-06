Dank Corona Bauarbeiten in einem Rutsch

So macht Händewaschen gleich viel mehr Spaß. Die neuen Waschbecken haben lustige Armaturen und lassen sich berührungsfrei bedienen. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG-KUBACH. Die Kita "Kubelix" in Kubach hat einen neuen Anbau bekommen. Dort wurde eine Dusche, eine moderne Toilette für Erwachsene und eine behindertengerechte Toilette eingebaut. Außerdem gibt es im Raum nebenan drei neue Toiletten für die Kinder und ein neues, kindgerechtes Waschbecken mit Pinguin-Armaturen und sensorgesteuerten Wasserhähnen.

Ursprünglich sollte nur angebaut werden

"Wir haben die Zeit des Lockdowns genutzt, um die Baumaßnahmen abzuschließen", sagte Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) am Dienstag. Ursprünglich habe man nur den Anbau im Blick gehabt, in den vergangenen Wochen dann doch entschieden, jetzt auch die Kindertoiletten neuzumachen. Das wäre im laufenden Betrieb nicht so einfach gewesen. Durch den Wickeltisch sei eine Toilette weggefallen, nun gibt es wieder drei. "Uns war es wichtig, dass wir die Bauarbeiten komplett und zügig in einer Maßnahme abschließen", sagte Hanisch. Er bedankte sich bei den Eltern, den Kindern, dem städtischen Bauamt, ausdrücklich Michaela Schmidt-Buchen und Dirk Sterlepper sowie dem Team vor Ort. Von dem etwa 20 Quadratmeter großen Anbau aus habe man zudem einen tollen Blick auf Feld und Wiesen.

Dank Corona hätten sie die Bauarbeiten in einem Rutsch machen können, auch finanziell habe es gepasst. Verschiedene Firmen waren in den Bau involviert. "Es gab auch einen neuen Kamin und eine komplett neue Heizung; die war bisher ans Bürgerhaus mit angeschlossen", erläuterte Schmidt-Buchen. Die alten Fliesen kamen runter und neue drauf. In der Personaltoilette habe es früher kein Waschbecken gegeben, das hat sich nun auch geändert.

Fotos So macht Händewaschen gleich viel mehr Spaß. Die neuen Waschbecken haben lustige Armaturen und lassen sich berührungsfrei bedienen. Foto: Sabine Gorenflo Freuen sich über den gelungenen An- und Ausbau v.l. Johannes Hanisch, Michaela Schmidt-Buchen, Jennifer Kerry und Caroline Reiser. Foto: Sabine Gorenflo So putzig sehen die Toiletten für die Kleinsten aus. Foto: Sabine Gorenflo 3

Das alte Waschbecken

wird draußen bepflanzt

Baubeginn für den Anbau sei bereits Ende 2019 gewesen. 120 000 Euro betragen die Gesamtkosten, davon 80 000 Euro für den Anbau. Finanziert wurde dies aus dem hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Das alte Waschbecken, in dem die Hähne ringsum verteilt waren, sollte erhalten bleiben. Dafür dankte Hanisch den Bauhofmitarbeitern. Das Becken steht nun im Außenbereich und soll bepflanzt werden.

Ab dem 6. Juli geht es mit dem Regelbetrieb wieder los. Elf Mädchen und Jungen sind derzeit in der Notbetreuung und 22 im eingeschränkten Regelbetrieb, sagte Kita-Leiterin Caroline Reiser. Der Kindergarten ist zwei-gruppig und nimmt Kinder ab zwei Jahren auf, erklärte Jennifer Kerry von der Kita-Koordinationsstelle. Ab August seien alle 50 Plätze mit 47 Kindern von alteingesessenen Familien und Zugezogenen belegt. "Im nächsten Jahr kommen viele Kleine nach", sagte Kerry.

Das Kita-Team besteht im Moment aus fünf Personen, die acht Stunden täglich im Schichtdienst arbeiteten. Ab August seien dort sechs feste Kräfte beschäftigt.