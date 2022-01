Das Ensemble "Theaterspiel" aus Witten führt "Über das Leben - oder meine Geburtstage mit dem Führer" in der Weilburger Stadthalle auf.

Zu Beginn der Vorstellung hatte Markus Huth, der Vorsitzende von "Weilburg erinnert", Irmela Mensah-Schramm aus Berlin in der Stadthalle begrüßt. Nach Ende der Vorstellung entwickelte sich noch ein intensives Gespräch zwischen den Schauspielern und dem Publikum. Danach erzählte Irmela Mensah-Schramm von ihren Aktivitäten.

Die 1945 in Stuttgart geborene Aktivistin für Menschenrechte und ehemalige Erzieherin und Heilpädagogin an einer Berliner Schule für geistig Behinderte ist seit 1986 keine Unbekannte mehr. In Berlin begann sie mit der Dokumentation und Entfernung von rassistischen und antisemitischen Aufklebern und Graffiti.

Nach dem Mauerfall weitete sie ihren Aktionsradius auf andere Bundesländer und Europa aus. Derzeit ist in der Kreissparkasse Weilburg eine Ausstellung über ihre Arbeit zu sehen. Und sie war auch in Weilburg aktiv: So hat sie beispielsweise in der Unterführung zum Bahnsteig am Bahnhof eine Schmiererei von Corona-Leugnern entfernt.

Weitere Infos gibt es unter www.hass-vernichtet.de