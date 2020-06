"Nadja" verpasst jeder gebastelten Sonnenblume eine Desinfektionsdusche, bevor sie verschenkt wird. Foto: Margit Bach

WEILBURG. Die eigens für das Sommerfest gepflanzten Juni-Sonnenblumen sind zwar nicht rechtzeitig aufgeblüht, dafür aber hat es viele der fröhlichen gelben Blumen in Töpfen oder als Dekoration beim "Sonnenblumenfest" im Weilburger Stift gegeben. Als zusätzlicher Hingucker zog die Rosenpracht die Blicke auf sich.

Einen unterhaltsamen Nachmittag erlebten die Bewohner des Weilburger Senioren- und Pflegeheims "Stift" bei ihrem "Sommerfest", das Einrichtungsleiter Manuel Jöckel, Pflegedienstleiterin Angela Heidenreich und Kirsten Gaul vom Betreuungsdienst organisiert hatten. Den Start machte Pfarrer Guido Hepke mitten im Rosenbeet: Auch er stellte eine mitgebrachte Sonnenblume an den Anfang seiner Predigt: Wie keine andere Blume nehme diese die Wärme und das Leuchten des Sommers in sich auf, sagte er. Aber auch sie benötige zum Leben - wie auch die Menschen - viel Licht, Wärme und Sonne. Und auch die Beweglichkeit, sich den ganzen Tag lang der Sonne zuzuwenden, sei für den Menschen wichtig: Er riet dazu, sich dem zuzuwenden, was einem guttue, und auch keine Starre in Geist, Verstand und Herzen aufkommen zu lassen.

"Sag mir, wo die Blumen sind", sang passend zum Motto Harald Moos vom Duo Top Sound. Er sorgte immer wieder für Stimmung und lud zum Mitsingen ein. Besondere Höhepunkte stellten dann die Auftritte von Zauberer Massimo und Artistin Nadja dar: Als Sonnenblume gekleidet und hoch auf Stelzen thronend bastelte Nadja bunte Sonnenblumen aus Luftballons, die sie - mit einer Desinfektionsdusche versehen - an die Senioren verteilte.

Zwischendurch begeisterten Mitarbeiterinnen des Hauses mit schillernden Seifenblasen in allen Größen, und dann kam der Zauberer. Massimo zeigte etliche verblüffende Tricks - so etwa unerklärliche Wechselspielchen mit den beiden hölzernen Hasen Wilhelm und Wilhelmine. Seine Seilzaubertricks seien ohne das "Zaubersalz" nicht möglich, verriet Massimo, und als Höhepunkt folgte die Nummer mit der Guillotine: Hier hielten die Zuschauer den Atem an, ob die Hand von Musiker Harald dranblieb, während gleichzeitig eine Gurke geköpft wurde.

Von den insgesamt 95 Bewohnern der Anlage konnten mehr als die Hälfte die außergewöhnlichen Darbietungen im Garten oder auf den Balkonen miterleben. Rund 35 Mitarbeiter kümmerten sich darum, dass jeder Kaffee, Kuchen und Eis genießen konnte.